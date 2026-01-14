Fleckgeflutscht!
Folge 10: Suppe satt
Die Frage, wer die ungenießbarste Gemüsesuppe auf diesem Planeten kocht, ist schnell beantwortet: Mama Betty! Florian und Annelie wissen darum und schütten für gewöhnlich und vorsorglich das grausame Gebräu ins Gartenbeet. Denn wer die Gefahr nicht kennt, dem lässt die Suppe die Ohren qualmen, und der Magen beginnt, aufgeschreckt zu husten. Genau das steht zu befürchten, wenn heute Betty drauf und dran ist, ihren Spezialeintopf in der Schule zu kochen und an sämtliche Schülerinnen und Schüler zu verteilen. Allein beim Gedanken daran stehen Florian und Annelie die Haare zu Berge. Sie wissen nicht, dass Dr. Ätz und seine giftgrünen Schmatzer im allerhöchsten Maße interessiert sind an der Gemüsebrühe und ihren bizarren Eigenschaften. Ein paar Tropfen Brühe genügen, um die reinigenden Pflanzen im unterirdischen Abwassersee zu zerstören. Dr. Ätz ist von dieser Möglichkeit begeistert und hat natürlich nichts Eiligeres zu tun, als seine üblen Spießgesellen auf die Suche nach dem Rezept für das teuflisch giftige Gesöff zu schicken.
