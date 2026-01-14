Fleckgeflutscht!
Folge 17: Wabbel mittendrin
Wabbel, die Nacktschnecke, verschluckt versehentlich Fussel, den sprechenden Haarball. Um Fussel wieder ans Tageslicht zu holen, bleibt nur eine Chance: Florian muss eingreifen! Weil ihn das Handwaschbecken, durch das er in die Abwasserwelt gelangt, stets zu Mausgröße verkleinert, schlüpft Florian sooft durch dieses magische Tor, bis er klitzeklein wie ein Floh geworden ist. Jetzt kann er todesmutig in Wabbel hineinschlüpfen, um Fussel zu finden und ihn wieder herauszuholen. Leider wird Wabbel ausgerechnet in dieser brenzligen Situation von den fiesen Schmatzern entführt, und fällt prompt in Ohnmacht. Um nicht wehrlos und für lange Zeit dem Zugriff ihrer schlimmsten Feinde ausgesetzt zu sein, bleibt Fussel und Florian nichts weiter übrig, als, von innen!, den bewusstlosen Wabbel Beine zu verleihen, ihn zu bewegen und zu fliehen. Die Flucht muss gelingen, denn sonst steht zu befürchten, dass Dr. Ätz’ nächster Angriff auf die unterirdische Kläranlage, deren Schützer Fussel, Wabbel und Florian sind, zum ersten Mal gelingt.
