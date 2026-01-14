Fleckgeflutscht!
Folge 4: Im Land der Riesen
Mandy, Krümel und Falk sind alles andere als sympathische Klassenkameraden von Florian. Heute allerdings haben die drei Fieslinge sich Annelie als Opfer ihrer üblen Streiche ausgesucht. Als Florian davon Wind bekommt und seine Schwester warnen will, sitzt er gerade in der Unterwelt und hat ein ganz anderes Problem. Das Portal in die Oberwelt nämlich, das magische Handwaschbecken, ist versperrt. Mama Betty ist gerade dabei, darin zu waschen. Florian, begleitet von seinen Freunden Karotten Bill, Wabbel und Fussel, bleibt nichts anderes übrig, als durch einen x-beliebigen Gully in die Oberwelt zurückzukehren. Das funktioniert, doch die Freunde verwandeln sich dadurch nicht in menschliche Größe, sondern bleiben mauseklein. Die Welt um sie herum jedoch präsentiert sich ab sofort voller gigantischer Katzen, vierrädriger Ungetüme und himalayahoher Wände, Umstände, die es keineswegs leichter machen, Annelie zu retten, bevor sie in die Falle tappt. Doch eins ist klar: wenn sich unsere Freunde nicht auf ihre Körpergröße verlassen können, dann ganz sicher doch auf ihren Schneid und ihr Köpfchen.
