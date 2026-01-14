Fleckgeflutscht!
Folge 2: Neue Freunde
Florian ist entschlossen, sich niemals wieder durch die ekligen Abwasserkanäle in die Unterwelt katapultieren zu lassen. Er will sich stattdessen auf die Schule und darauf konzentrieren, Freunde unter seinen neuen Mitschülern zu finden: ein Vorhaben, das leider gründlich schief geht. Als Annelie während dessen auf eigene Faust einen Ausflug durch das geheimnisvolle Handwaschbecken unternimmt und in der Abwasserwelt in allergrößte Schwierigkeiten gerät, bleibt dem wiederstrebenden Bruder gar nichts anderes übrig: Er muss der Schwester folgen, um letztlich nicht nur sie, sondern ganz Abflussland vor den Gefahren einer Riesenmenge auslaufender Säure zu retten. Das aber macht ihn unversehens und zum aller ersten Mal in seinem Leben zu einem richtigen Helden, ja mehr noch! Tief unter der Erde gewinnt er auch wahre Freunde, mit denen er ausgerechnet an diesem Ort überhaupt nicht gerechnet hat.
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