Fleckgeflutscht!
Folge 14: Süßes oder Saures
Weder Florian noch Annelie sind zu Mandys Halloween-Party eingeladen.. Doch das macht überhaupt nichts. Die Flecks laden eben Karotten Bill, Wabbel und Fussel ein, “Süsses oder Saures” mit ihnen zu spielen, mitten in der Stadt. Das dürfte für die Freunde aus der Unterwelt kein Problem sein, weil jeder denken wird, dass es sich bei der sprechenden Karotte, beim Haarbüschel und bei der Nacktschnecke um Menschen in tollen Kostüme handelt. Blöd ist nur, dass die drei durch einige unglückliche Verwick-lungen doch noch auf Mandys Party landen und dort schnell Gefahr laufen, als wirkliche und schreckliche Monster identifiziert zu werden. Und genauso blöd ist es, dass Dr. Ätz in Abwesenheit der unterirdischen Wächter erneut versucht, sich der reinigenden Pflanzen des unterirdischen Sees zu bemächtigen. Die Pflanzen nämlich sind in der Lage, Diamanten herzustellen, und genau das weckt natürlich die Begehrlichkeit des selbster-nannten Herrschers der Unterwelt. Viel zu tun, viel zu retten also für Florian und Annelie!
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