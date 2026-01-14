Fleckgeflutscht!
Folge 12: Fit ist der Hit
Besonders scharf auf Hausaufgaben ist Florian nicht. Wenn er aber an der Schultheateraufführung teilnehmen darf, ist er von Hausaufgaben befreit und hat eine Menge Frei-zeit. Das wäre sehr von Vorteil, denn im Abflussland warten alle schon auf seine Hilfe. Dringend müssen die alten Pflanzen im unterirdischen Reinigungssee gegen neue ausgetauscht werden, und dabei zählt jede hilfreiche Hand. Da ist es schon ziemlich blöd, dass ausgerechnet der dicke Krümel unserem Freund Florian die ersehnte Rolle wegschnappt. Der blasierte Regisseur findet jedenfalls, dass ausgerechnet Krümel mit mehr tänzerischer Begabung gesegnet ist und viel fitter erscheint als Florian. Apropos fit! In den Kanalröhren öffnen Wabbel und Fussel einen Yoghurtbecher und entfesseln damit ein Wesen, das ein absoluter Fitness-Fanatiker ist. Gurti, das Wesen aus dem Yoghurtbecher, macht Karotten Bill, Wabbel und Fussel ganz verrückt darauf, ihre Körper zu trainieren. Sie investieren ihre gesamte kostbare Zeit in Aerobicübungen, was die Not mit den Reinigungspflanzen allerdings nur verschärft.
