Fleckgeflutscht!
Folge 24: Der Besuch der Königin
Dr. Ätz verkleidet sich als respektvoll erwartete Königin und verschafft sich in solchem falschem Ornat Zugang zu einer Industrieanlage. Während dort von der Königin die feierliche Eröffnung der Produktion erwartet wird, hat der Bösewichter natürlich nichts Wichtigeres zu tun, als ein Leck in die giftführenden Rohre der Fabrik zu schlagen, das Gift ins Abwasserland zu leiten und damit ein für allemal den Reinigungssee zu zerstören. Der Plan scheint zu gelingen. Doch gerade noch rechtzeitig bekommen die Flecks Wind von der Aktion und versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Sie dringen nachts in die Fabrik ein, um das Leck zu stopfen und die echte Königin zu befreien. Dr. Ätz lauert schon auf sie. Er nimmt die Kampfansage an! Während die echte Königin und Florian sich also mächtig mit Dr. Ätz und seinen Schmatzern in die Wolle kriegen, haben unsere Freunde aus der Abwasserwelt, Karotten-Bill, Fussel und Wabbel, zusammen mit Annelie ganz andere Sorgen. Die Reinigungspflanzen nämlich wachsen sich zu wahren Giganten aus, bloß, weil sie ein bisschen von Mama Bettys Tomaten-Hydro-Spezial-Dünger abbekommen haben.
