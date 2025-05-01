Frank - der Weddingplaner
Folge 52: Susanne & Stefan
45 Min.Ab 6
Die 27-jährige Susanne arbeitet in Heidelberg als Vertriebsassistentin für Fachliteratur bei einem Verlag. Ein Job, der ihr sehr viel Spaß macht. Ihr Freund Stefan ist 30 Jahre alt und Chemiekant in Mannheim. Seit neun Jahren sind die beiden nun schon ein Paar. Für sie war es Liebe auf den ersten Blick. Und deswegen hat sie mit ihren Gefühlen auch nicht lange hinterm Berg gehalten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick