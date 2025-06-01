Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 10: Anomalie XB-6783746
42 Min.Ab 12
Das Fringe-Team hofft, dass der kleine Michael ihnen im Kampf gegen die Beobachter helfen kann. Doch der Junge ist stumm und ihnen fällt es schwer, mit ihm zu kommunizieren. Olivia wendet sich an Nina Sharp, die sie in ein geheimes Labor führt. Doch auch mithilfe eines hochentwickelten Computers können sie keine Verbindung zum Hirn des Kindes herstellen. Captain Windmark und den Beobachtern ist es währenddessen gelungen, Michaels Spur zu Nina zu verfolgen.
