Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 8: Die Menschheit
42 Min.Ab 12
Noch immer ist Peter in New York hinter Captain Windmark her. Er will sich an ihm für Ettas Tod rächen. In der Nähe von Boston folgt Olivia derweil einer Spur, auf die sie ein neues Videoband brachte: Auf einem Schrottplatz muss sie einen riesigen Magneten besorgen. Dort wird sie bereits von Simone erwartet: einer Frau, die offenbar hellsehen kann. Walter entdeckt unterdessen, dass das Gerät in Peters Nacken massive Auswirkungen auf sein Gehirn hat.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick