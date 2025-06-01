Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Die Menschheit

WarnerStaffel 5Folge 8
Die Menschheit

Die MenschheitJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 8: Die Menschheit

42 Min.Ab 12

Noch immer ist Peter in New York hinter Captain Windmark her. Er will sich an ihm für Ettas Tod rächen. In der Nähe von Boston folgt Olivia derweil einer Spur, auf die sie ein neues Videoband brachte: Auf einem Schrottplatz muss sie einen riesigen Magneten besorgen. Dort wird sie bereits von Simone erwartet: einer Frau, die offenbar hellsehen kann. Walter entdeckt unterdessen, dass das Gerät in Peters Nacken massive Auswirkungen auf sein Gehirn hat.

