Fringe - Grenzfälle des FBI

Der Junge muss leben

Staffel 5Folge 11
Der Junge muss leben

Der Junge muss lebenJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 11: Der Junge muss leben

42 Min.Ab 12

Walter unternimmt eine Reise in sein Unterbewusstsein: Er begibt sich dazu in einen Wassertank und findet in der Trance eine Spur zu September. Der gibt ihm entscheidende Informationen. Das Fringe-Team ahnt bereits, dass Michael, der junge Beobachter, eine große Bedeutung für ihre Mission hat. Nun rückt der Sieg über den Beobachter tatsächlich in greifbare Nähe, als Peter, Olivia und Walter erfahren, wie Captain Windmark und seine Leute entstanden sind.

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

