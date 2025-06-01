Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Hofmann

WarnerStaffel 5Folge 9
Hofmann

HofmannJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 9: Hofmann

42 Min.Ab 12

Das Radio, das das Fringe-Team im Taschenuniversum gefunden hat, gibt plötzlich ein Signal von sich. Olivia und Peter machen sich auf die Suche nach der Quelle und reisen mit Astrid und Walter zu einer kleinen Insel, auf der sich Carolyn und Richard um ein Kind der Beobachter kümmern: Michael. Walters Sinne sind unterdessen von der Droge Black Blotter beeinträchtigt, die ihm kunterbunte Halluzinationen beschert. Sie soll ihn auf eine komplizierte Hirn-Operation vorbereiten.

