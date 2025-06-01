Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 5: Zum Ursprung
42 Min.Ab 16
Nach Ettas Tod versuchen Olivia und Peter, nicht zu verzweifeln. Sie setzen ihren Kampf gegen die Beobachter noch energischer fort. Offenbar lassen diese sich aus der Zukunft Einzelteile für die Luftverschlechterungsapparate schicken. Als Anil einen der Beobachter gefangen nimmt, erfährt die Fringe-Division mehr über das Vorgehen der Feinde. Nun gilt es, das Wurmloch, das als Korridor zwischen Gegenwart und Zukunft funktioniert, kollabieren zu lassen.
