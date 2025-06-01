Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Bells Vermächtnis

Staffel 5Folge 7
Bells Vermächtnis

Bells VermächtnisJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 7: Bells Vermächtnis

42 Min.Ab 12

Peter kann dank seiner neuen Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, das kommende Geschehen manipulieren. Das hilft ihm einerseits dabei, im Alleingang einige Beobachter auszuspionieren. Doch auch das Fringe-Team profitiert davon, als es nach zwei Zylindern sucht, auf deren Spur es eine weitere Videokassette aus dem Bernstein bringt. William Bell berichtet auf dem Band, dass er die zwei Komponenten einst in einem Lagerhaus deponiert hat, von dem nur noch Trümmer stehen.

