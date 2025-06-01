Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Freiheit

WarnerStaffel 5Folge 12
Freiheit

FreiheitJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 12: Freiheit

42 Min.Ab 12

Michael hat das Fringe-Team verlassen und ist nun bei den Beobachtern, die ihn auf Liberty Island festhalten. Der stumme Junge war die große Hoffnung der Gruppe, die Welt von den Feinden zu befreien. Um ihn zurückzuholen, gibt Walter Olivia eine Dosis Cortexiphan. So gelangt sie noch einmal ins Paralleluniversum. Was sie und die anderen nicht ahnen, während sie nach Michael suchen: Das Kind schadet Captain Windmark und seinen Leuten mehr, als dass es ihnen hilft.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen