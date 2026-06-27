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FrühlingsgeBlümel

Croffee, Longevity & 35 Pillen am Tag

Joyn ATStaffel 1Folge 11vom 27.06.2026
Croffee, Longevity & 35 Pillen am Tag

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FrühlingsgeBlümel

Folge 11: Croffee, Longevity & 35 Pillen am Tag

20 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12

Zwei Freundinnen, ein Gläschen Sekt, Null Filter! In „FrühlingsgeBlümel“ nehmen dich Katharina Frühling und Clivia Blümel mit in ihre Welt: Society-News, Promi-Klatsch und Tratsch, Beauty-Trends, Self-Care-Tipps und ehrliche Einblicke! Locker, persönlich, feel good – und immer mit einer großen Portion guter Laune. Jeden Samstag neu – exklusiv als Video-Podcast auf JOYN.

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