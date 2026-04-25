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FrühlingsgeBlümel

Heiß am Strand

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 25.04.2026
Heiß am Strand

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FrühlingsgeBlümel

Folge 2: Heiß am Strand

22 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

O.M.G Clivia & Kathi zeigen euch schon mal die aktuellen Bikini-Trends aus Italien…und selbst haben sie sich natürlich auch genau zum Thema in Schale geworfen! UND wer knutscht da frisch verliebt am Strand von Malibu? Kim und Lewis sind total verliebt... jetzt auch offiziell! Wer jetzt noch wissen will, welcher „hotte“ Serienstar gerade in Österreich ist? Anschauen, Reinhören, mit dabei sein!

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