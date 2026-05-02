Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FrühlingsgeBlümel

Teuflische Geständnisse

Joyn ATStaffel 1Folge 3vom 02.05.2026
Teuflische Geständnisse

Teuflische GeständnisseJetzt kostenlos streamen

FrühlingsgeBlümel

Folge 3: Teuflische Geständnisse

22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Clivia und Katharina dürfen bei der Austro-Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" natürlich nicht fehlen. Wer sonst soll die Promis unverblümt nach ihren Beauty-Geheimnissen fragen? Von herrlich ehrlich bis hin zu teuflischen Schwindeleien muss sich das FrühlingsgeBlümel-Duo da so einiges anhören. Aber was kann die Forstsetzung des Kultstreifens wirklich? Und: was zum Teufel macht eigentlich die Hauptdarstellerin des Films Anne Hathaway um so gut auszusehen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

FrühlingsgeBlümel
Joyn AT
FrühlingsgeBlümel

FrühlingsgeBlümel

Alle 1 Staffeln und Folgen