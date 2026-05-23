Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FrühlingsgeBlümel

Simone Lugner, ein falscher Drink & ihre Liebe zu Richard

Joyn ATStaffel 1Folge 6vom 23.05.2026
Simone Lugner, ein falscher Drink & ihre Liebe zu Richard

Simone Lugner, ein falscher Drink & ihre Liebe zu RichardJetzt kostenlos streamen

FrühlingsgeBlümel

Folge 6: Simone Lugner, ein falscher Drink & ihre Liebe zu Richard

21 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Da wollen Clivia und Kathi unbedingt alles richtig machen und kümmern sich extra um das Lieblingsgetränk ihrer ersten Gästin: Simone Lugner. Doch den Espresso Martini hat sie leider doch nicht getrunken – der war nämlich nicht vegan. Neben dem falschen Drink wurden aber auch noch so einige spannende Stories und auch das Herz ausgeschüttet... über ihr Verhältnis zu Richards Ex-Frau Christina Lugner und wie sie mit der Trauer um ihren verstorbenen Ehemann umgeht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

FrühlingsgeBlümel
Joyn AT
FrühlingsgeBlümel

FrühlingsgeBlümel

Alle 1 Staffeln und Folgen