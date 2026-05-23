Simone Lugner, ein falscher Drink & ihre Liebe zu RichardJetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 6: Simone Lugner, ein falscher Drink & ihre Liebe zu Richard
21 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Da wollen Clivia und Kathi unbedingt alles richtig machen und kümmern sich extra um das Lieblingsgetränk ihrer ersten Gästin: Simone Lugner. Doch den Espresso Martini hat sie leider doch nicht getrunken – der war nämlich nicht vegan. Neben dem falschen Drink wurden aber auch noch so einige spannende Stories und auch das Herz ausgeschüttet... über ihr Verhältnis zu Richards Ex-Frau Christina Lugner und wie sie mit der Trauer um ihren verstorbenen Ehemann umgeht.
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