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FrühlingsgeBlümel

Extrem schöne Beine

Joyn ATStaffel 1Folge 8vom 06.06.2026
Extrem schöne Beine

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FrühlingsgeBlümel

Folge 8: Extrem schöne Beine

21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Zwei Freundinnen, ein Gläschen Sekt, Null Filter! In „FrühlingsgeBlümel“ nehmen dich Katharina Frühling und Clivia Blümel mit in ihre Welt: Society-News, Promi-Klatsch und Tratsch, Beauty-Trends, Self-Care-Tipps und ehrliche Einblicke! Locker, persönlich, feel good – und immer mit einer großen Portion guter Laune. Jeden Samstag neu – exklusiv als Video-Podcast auf JOYN.

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