"Ich habe viel gehungert..." Barbara Meier bei FrühlingsgeBlümelJetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 12: "Ich habe viel gehungert..." Barbara Meier bei FrühlingsgeBlümel
20 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Topmodel und Moderatorin Barbara Meier spricht mit Clivia und Katharina erstmals ganz offen über ihre harte Zeit im Modelbusiness. Die vielen Entbehrungen und warum sie eigentlich erst jetzt wirklich ihren Körper so akzeptiert wie er ist.
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