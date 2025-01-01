Für alle Fälle Familie
Folge 44: Der Liebesbaum
45 Min.Ab 12
Michael distanziert sich von Katrin, was Inga zunächst erleichtert. Doch als Michael sie an alte Zeiten erinnert, löst das plötzlich Gefühlschaos bei ihr aus. Währenddessen verabredet Daniel sich über eine Dating-App mit der Schreinerin Maja Bartel. In ihrer Werkstatt findet er überraschend zu seiner alten Leidenschaft zurück. Vor Gericht fordert eine Frau Schadensersatz von ihrem Ex-Verlobten, denn er soll einen Liebesbaum durch ihr Fenster geschleudert haben.
