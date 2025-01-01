Für alle Fälle Familie
Folge 53: Auf Distanz
45 Min.Ab 12
Chris organisiert ein romantisches Picknick für Jule, doch ihre Gefühle kühlen ab - vor allem, als herauskommt, dass er sie wegen einer wichtigen Sache angelogen hat. Derweil herrschen in Jules Familie weiterhin Spannungen: Theo ist bei den Batmas eingezogen und stellt sich gegen Inga auf Katrins Seite. Vor Gericht verhandelt Maria den Fall eines ehemaligen Winzers, der seinen Sohn und seine Schwiegertochter aus dem Familienhaus werfen will - doch was steckt wirklich dahinter?
