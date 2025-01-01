Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 55
45 Min.Ab 12

Als Daniel Bella mitteilt, dass er nächste Woche wieder aufs Schiff verschwindet, tut diese zunächst cool, kann es aber insgeheim nicht fassen. Wird sie ihn konfrontieren? Derweil vermisst Theo Lara, doch plötzlich taucht sie überraschend in Sonnstein auf. Jule schließt emotional mit Chris ab, nachdem er sie ein weiteres Mal angelogen hat. Und als Marco für Jule da ist, entsteht auf einmal ein sehr naher Moment zwischen den beiden.

SAT.1
