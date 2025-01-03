Für alle Fälle Familie
Folge 66: Harte Arbeit
44 Min.Ab 12
Inga will Katrin bei den Vorbereitungen für das Weinfest helfen und sucht das Gespräch mit ihr - doch diese weist sie erneut ab. Daniel versucht, sein Geschäft als Schreiner aufzubauen und tut alles, um einen wichtigen Auftrag zu gewinnen. Währenddessen will Chris mehr über seine Mutter erfahren, doch sein Vater weicht dem Thema aus. Schließlich recherchiert Chris im Netz - bis er eine schockierende Entdeckung macht, die ihm den Boden unter den Füßen wegzieht.
