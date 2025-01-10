Für alle Fälle Familie
Folge 72: Abstand und Annäherung
45 Min.Ab 12
Vor Gericht beantragt ein Mann eine Härtefallscheidung von seiner Frau - denn diese habe ein Alkoholproblem. Doch Maria findet heraus, dass ganz andere Ursachen hinter ihrem Verhalten stecken. Bella sieht Daniel in einem neuen Licht, da sie nun die wahren Gründe kennt, warum er bleibt - und die beiden kommen sich emotional wieder näher. Katrin hingegen erleidet im Stress der Weinfest-Vorbereitungen plötzlich einen Schwächeanfall und bricht zusammen.
