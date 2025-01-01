Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Fehlurteil
47 Min.Ab 12
Die Schwesternschülerin Sevinc bekommt Besuch von ihrer Mutter aus der Türkei - bald stellen sie fest, dass sie sich fremd geworden sind. Der Konflikt zwischen Sevinc' türkischer Herkunft und ihrem Leben in Deutschland spitzt sich zu, als Ayse Ingöz mit starken Schmerzen eingeliefert wird. Sevinc kann helfen, indem sie dolmetscht, gleichzeitig aber beobachtet sie hilflos, dass die Ärzte und auch die Mitpatienten auf Verhaltensweisen der Türkin mit Unverständnis reagieren ...
