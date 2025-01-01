Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Fehlurteil

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10
Fehlurteil

FehlurteilJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 10: Fehlurteil

47 Min.Ab 12

Die Schwesternschülerin Sevinc bekommt Besuch von ihrer Mutter aus der Türkei - bald stellen sie fest, dass sie sich fremd geworden sind. Der Konflikt zwischen Sevinc' türkischer Herkunft und ihrem Leben in Deutschland spitzt sich zu, als Ayse Ingöz mit starken Schmerzen eingeliefert wird. Sevinc kann helfen, indem sie dolmetscht, gleichzeitig aber beobachtet sie hilflos, dass die Ärzte und auch die Mitpatienten auf Verhaltensweisen der Türkin mit Unverständnis reagieren ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen