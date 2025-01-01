Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Versager

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19
Versager

VersagerJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 19: Versager

47 Min.Ab 6

Der Bauunternehmer Kunze hat seine Wunschträume längst begraben: Er liegt mit einer sehr schweren Entzündung der Bauchspeicheldrüse im Luisenkrankenhaus. Und da sowohl sein Unternehmen Konkurs anmelden muss als auch seine Geliebte sich von ihm getrennt hat, sieht er keinen Sinn mehr im Leben. Zu allem Überfluss will seine Tochter Anna auch nichts mehr von ihm wissen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen