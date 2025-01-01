Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Ausgesetzt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13
Ausgesetzt

AusgesetztJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 13: Ausgesetzt

46 Min.Ab 6

Vor der Klinik findet Schwester Stefanie ein neugeborenes Baby. Niemand kann erklären, woher das Baby stammt, und Stefanie, Elke und Sevinc nehmen das kleine Wesen erst mal auf der Station auf. Aufregend geht's auch zu Hause weiter: Als Stefanie von einem Abendessen mit Dr. Lennart nach Hause kommt, klagt Alexander über starke Bauchschmerzen. Dr. Lennart erkennt sofort, worum es sich handelt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen