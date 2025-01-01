Für alle Fälle Stefanie
Folge 9: Die Entscheidung
47 Min.Ab 6
Schwester Stefanie steht vor einer schweren Entscheidung: Was soll sie dem alten und schwerkranken Patienten Müller raten? Mit einer Operation könnte sein Leben höchstens um ein paar Wochen verlängert werden; ohne den Eingriff könnte er zu Hause in Frieden sterben. Auch in Sachen Familie müssen Entscheidungen getroffen werden: Sohn Alexander arrangiert ein Treffen zwischen seiner Mutter Stefanie und Vater Peter in einem Restaurant, um die beiden wieder zusammenzubringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick