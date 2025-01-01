Für alle Fälle Stefanie
Folge 15: Die Traumfrau
46 Min.Ab 6
Hans Berg wird nach einem Unfall mit leichten Verletzungen eingeliefert, doch seine Geliebte Nina befindet sich in einer weitaus schlimmeren Situation: Nach einem Schädelbasisbruch ist sie ins Koma gefallen. Durch den Unfall erfährt Bergs Frau von seinem Verhältnis, ist jedoch bereit, ihm zu verzeihen. Berg steht vor einer schweren Entscheidung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick