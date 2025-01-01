Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 15
Folge 15: Die Traumfrau

46 Min.Ab 6

Hans Berg wird nach einem Unfall mit leichten Verletzungen eingeliefert, doch seine Geliebte Nina befindet sich in einer weitaus schlimmeren Situation: Nach einem Schädelbasisbruch ist sie ins Koma gefallen. Durch den Unfall erfährt Bergs Frau von seinem Verhältnis, ist jedoch bereit, ihm zu verzeihen. Berg steht vor einer schweren Entscheidung ...

SAT.1 GOLD
