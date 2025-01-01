Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

In freudiger Erwartung (2)

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 2
In freudiger Erwartung (2)

In freudiger Erwartung (2)Jetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 2: In freudiger Erwartung (2)

47 Min.
Ab 12

Um dem niedergeschlagenen Feuerwehrmann, dem im Krankenhaus ein Bein amputiert werden musste, neuen Lebensmut zu geben, trifft sich Schwester Stefanie während ihrer Dienstzeit mit dessen Frau - und muss dafür harsche Kritik einstecken. Aber das ist nicht ihr einziges Problem: Weil sie alle ihre Patienten nicht nur als Fälle, sondern als Menschen sieht, engagiert sie sich über ihre Kräfte - sehr zum Leidwesen ihres Mannes Peter, der sich schon bald vernachlässigt fühlt.

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

