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Für alle Fälle Stefanie

Die verschwundene Akte

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12
Die verschwundene Akte

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Für alle Fälle Stefanie

Folge 12: Die verschwundene Akte

46 Min.Ab 12

Total betrunken wird die Obdachlose Dagmar Mens in der Klinik eingeliefert. Dr. Tennschert ist ziemlich schnell klar, woran die Patientin leidet: Leberzirrhose im letzten Stadium. Ganz und gar nicht freudig nimmt er die Frau auf, in der Hoffnung, sie nach der Ausnüchterung wieder loswerden zu können. Doch Klara will der Alkoholikerin helfen, denn sie hat ein ganz ähnliches Problem: Auch sie trinkt heimlich im Dienst, weil sie mit ihrem Leben nicht mehr fertig wird ...

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