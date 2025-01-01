Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Aus der Traum

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 26
Aus der Traum

Für alle Fälle Stefanie

Folge 26: Aus der Traum

45 Min.Ab 12

Die Ballerina Petra Behrend wurde in einer S-Bahn von drei betrunkenen Jugendlichen angegriffen und dabei schwer verletzt: Ein Nerv wurde irreparabel durchtrennt - das Mädchen wird nie wieder tanzen können. Die Ärzte wollen die Funktionsfähigkeit der Beine wieder herstellen, dadurch könnte Petra Behrend zumindest wieder laufen. Doch sie lehnt ab ...

