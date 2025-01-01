Für alle Fälle Stefanie
Folge 26: Aus der Traum
45 Min.Ab 12
Die Ballerina Petra Behrend wurde in einer S-Bahn von drei betrunkenen Jugendlichen angegriffen und dabei schwer verletzt: Ein Nerv wurde irreparabel durchtrennt - das Mädchen wird nie wieder tanzen können. Die Ärzte wollen die Funktionsfähigkeit der Beine wieder herstellen, dadurch könnte Petra Behrend zumindest wieder laufen. Doch sie lehnt ab ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick