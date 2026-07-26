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Galileo Stories

Der ganz persönliche Wohntraum

ProSiebenStaffel 2026Folge 24vom 26.07.2026
Der ganz persönliche Wohntraum

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Folge 24: Der ganz persönliche Wohntraum

50 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Ob luxuriös oder ein schlichtes Haus auf dem Land - der perfekte Wohntraum sieht für jeden anders aus. "Galileo " besucht Menschen, die sich diesen Traum auf unterschiedliche Weise erfüllt haben. Vom eigenen Schloss über eine umgebaute Tankstelle bis hin zum Leben auf einer Insel: Für die Verwirklichung ihrer Vision haben sie viel auf sich genommen. Sie kämpften mit hohen Kosten und langwierigen Umbauten, doch sie hielten an ihrem Ziel fest - dem ganz persönlichen Wohntraum.

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