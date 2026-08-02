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Galileo Stories

True Crime

ProSiebenStaffel 2026Folge 25vom 02.08.2026
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Galileo Stories

Folge 25: True Crime

50 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Elliott Sondag verdient sein Geld mit der Jagd auf Menschen. Als Kopfgeldjäger in Texas riskiert er immer wieder sein Leben. Zwischen Ermittlungsarbeit, Adrenalin und dem nötigen Verständnis - Elliott lebt für seinen Job. "Galileo" hat ihn zwei Tage bei seiner Arbeit begleitet. Der D.B.-Cooper-Fall aus dem Jahr 1971 ist eines jener seltenen Verbrechen, bei dem der Täter nachträglich zur Kultfigur und beinahe zu einer Art Robin Hood wurde.

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