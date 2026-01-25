Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Stories

So leben die Superreichen!

ProSiebenStaffel 2026Folge 4vom 25.01.2026
So leben die Superreichen!

So leben die Superreichen!Jetzt kostenlos streamen

Galileo Stories

Folge 4: So leben die Superreichen!

51 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

"Galileo Stories" zeigt die Welt der vermögendsten Menschen der Gesellschaft, geht hinter die Kulissen und erkundet einzigartige Gadgets sowie außergewöhnliche Statussymbole: ein Hausboot, das wie ein Schiff fahren kann, eine Torte im Wert eines Kleinwagens und vergoldete Cannabis-Zigarren - eine Reise in eine Lebenswelt, in der Extravaganz zum Alltag gehört.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Galileo Stories
ProSieben
Galileo Stories

Galileo Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen