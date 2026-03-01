Wonderkids: So leben junge GeniesJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 8: Wonderkids: So leben junge Genies
51 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
"Galileo Stories" begleitet außergewöhnliche Kinder mit besonderen Begabungen in ihrem Alltag. Während sich viele Menschen solche Fähigkeiten jahrelang mühsam aneignen müssen, überragen diese Kinder schon im jüngsten Alter die meisten Erwachsenen: die neunjährige Aris, die zehn Meter hohe Menschentürme erklimmt, ein moderner Mozart mit absolutem Gehör, der mit acht Jahren eigene Kompositionen schreibt, und ein Vierjähriger, der auf dem Weg zum Breakdance-Meister ist.
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