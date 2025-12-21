Galileo X-Plorer
Folge 1: Megacity Miami
50 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Miami boomt wie kaum eine andere Metropole. Die Stadt wird von neuen Bewohnern und Kapital überschwemmt und wächst im Rekordtempo. Doch Miamis Zukunft wird von Hurricanes und Sturmfluten bedroht. Der "Galileo-X-Plorer" Harro Füllgrabe trifft Bauunternehmer, die Milliarden an der Skyline verdienen, Bewohner, die durch explodierende Mieten an den Rand gedrängt werden, und Forscher, die im Hurrikane-Labor künstliche Stürme erzeugen, um Miamis Zukunft zu sichern.
