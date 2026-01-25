Galileo X-Plorer
Folge 3: Luxusurlaub
Folge vom 25.01.2026
Was ist Luxusurlaub für Superreiche? Wenn Ort, Zeit und Geld keine Rolle mehr spielen? Christoph Karrasch jettet mit einer Multimillionärs-Reisegruppe um die Welt. Zwischen Privat-Terminals, Golfplätzen, Champagnerfrühstück und Ausflügen fernab jeden Standards erfährt er, was diesen Menschen beim Reisen wirklich wichtig ist. Parallel checkt Claire Oelkers in der Südsee auf einer Superyacht mit Helikoptern, U-Boot, Penthouse-Suiten und Gourmet-Küche auf Sterne-Niveau ein.
