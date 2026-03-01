Amazonas extrem - Welcome to the JungleJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 5: Amazonas extrem - Welcome to the Jungle
51 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Der Amazonas - Sehnsuchtsort, Mythos, Überlebensprobe. Zwei Reporter, ein Fluss - und zwei unterschiedliche Reisen durch eine der extremsten Regionen der Welt. Während Sydney im brasilianischen Regenwald ums Überleben kämpft, erkundet Johannes den Amazonas auf einem der teuersten Luxusschiffe der Region. Survival gegen Spa. Blasrohr gegen Champagner. Isolation gegen Rundum-Service. Wer erlebt den Amazonas intensiver? Und wie nah kommt man diesem gewaltigen Ökosystem wirklich?
