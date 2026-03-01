Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Amazonas extrem - Welcome to the Jungle

ProSiebenStaffel 2026Folge 5vom 01.03.2026
Amazonas extrem - Welcome to the Jungle

Amazonas extrem - Welcome to the JungleJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 5: Amazonas extrem - Welcome to the Jungle

51 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Der Amazonas - Sehnsuchtsort, Mythos, Überlebensprobe. Zwei Reporter, ein Fluss - und zwei unterschiedliche Reisen durch eine der extremsten Regionen der Welt. Während Sydney im brasilianischen Regenwald ums Überleben kämpft, erkundet Johannes den Amazonas auf einem der teuersten Luxusschiffe der Region. Survival gegen Spa. Blasrohr gegen Champagner. Isolation gegen Rundum-Service. Wer erlebt den Amazonas intensiver? Und wie nah kommt man diesem gewaltigen Ökosystem wirklich?

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 4 Staffeln und Folgen