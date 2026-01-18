Galileo X-Plorer
Folge 2: Secrets of Istanbul
48 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Die pulsierende Stadt am Bosporus ist ein Schmelztiegel aus Ost und West, Tradition und Moderne, Luxus und Armut. Doch die Schönheit trügt: Istanbul steht auf wackeligem Boden, und die Gefahr eines verheerenden Erdbebens ist allgegenwärtig. "Galileo X-Plorer"-Reporterin Funda Vanroy taucht ein in das Leben der 16-Millionen-Metropole und stellt sich der Frage: Was macht Istanbul trotz aller Spannungen und Risiken für seine Bewohner so lebenswert?
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick