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Galileo X-Plorer

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ProSiebenStaffel 2026Folge 4vom 08.02.2026
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Folge 4: Zoom in

51 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Fünf Bilder, die atemberaubend aussehen. Doch wer in die Geschichte eintauchen will, muss näher heranzoomen. Warum fliegen Vögel in Argentinien mitten in einen reißenden Wasserfall? Warum hat ein Fluss in Brasilien zwei Farben? Und warum klettern Frauen in Bolivien in bunten Röcken eine eisige Bergwand nach oben? Erst im Detail zeigen sich überraschende Phänomene und Antworten.

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