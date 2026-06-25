Klimaanlagen-Kletterer: Arbeiten über den heißen Städten ChinasJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.06.2026: Klimaanlagen-Kletterer: Arbeiten über den heißen Städten Chinas
48 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Es sieht aus wie in einem Action-Film, ist aber tatsächlich der Berufsalltag sogenannter Klimaanlagen-Kletterer in China. Liang und seine Kollegen hängen sich in schwindelerregender Höhe an Hauswände und reparieren und installieren Klimaanlagen. Wir haben uns den außergewöhnlichen Job genauer angeschaut.