Instahotspot Walhai: Was macht der Hype mit den Tieren?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.07.2026: Instahotspot Walhai: Was macht der Hype mit den Tieren?
49 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Bis zu sechzehn Meter lang und dreißig Tonnen schwer - Walhaie sind die größten Fische der Erde. Mit diesen sanften Riesen zu schwimmen, ist für viele Menschen ein absoluter Traum, der dementsprechend zahlreiche Touristen anlockt. Das Dorf Oslob auf den Philippinen wirbt mit einer hundertprozentigen Sichtungsgarantie - aber zu welchem Preis? "Galileo"-Reporter Vincent begibt sich auf Spurensuche.