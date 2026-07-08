Das Geheimnis hinter All-Inclusive-Resorts: Wer kassiert wirklich ab?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.07.2026: Das Geheimnis hinter All-Inclusive-Resorts: Wer kassiert wirklich ab?
47 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Endlose Buffets, luxuriöse Pools, Cocktails ohne Limit - All-Inclusive-Resorts versprechen den perfekten Urlaub. Aber wer verdient eigentlich am großen Geschäft mit unserem Traum vom sorgenfreien Urlaub? "Galileo"-Reporterin Nadine Hadad taucht hinter die Kulissen eines 5-Sterne-Resorts in Antalya in der Türkei ein und fragt Hotelchefs, Mitarbeiter und Gäste nach den versteckten Kosten. Wer profitiert am Ende wirklich und wer zahlt drauf?