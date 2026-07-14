Trigemas einzigartiges Rezept für deutsche TextilienJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 14.07.2026: Trigemas einzigartiges Rezept für deutsche Textilien
47 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
In einer Welt, in der die meisten Textilien um den Globus reisen, schwimmt ein deutsches Familienunternehmen erfolgreich gegen den Strom. Trigema produziert seit Jahrzehnten T-Shirts und Sportbekleidung komplett in Deutschland - vom Garn bis zum fertigen Produkt. "Galileo" zeigt, dass höchste Qualität, kurze Transportwege und sichere Arbeitsplätze auch hierzulande möglich sind und wie das Unternehmen dadurch wettbewerbsfähig bleibt.