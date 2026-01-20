Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 20.01.2026
43 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Vertu verspricht das ultimative Luxus-Smartphone, aber hält es, was es verspricht? "Galileo" nimmt das Vertu Agent Q für über 5000 Euro unter die Lupe und vergleicht es mit Geräten etablierter Hersteller. Gemeinsam mit Experten testen wir den viel gepriesenen Butler-Service und schrauben das edle Stück auseinander. Ist es wirklich besser als die Konkurrenz oder nur ein teures Spielzeug für Superreiche?

