Folge vom 26.01.2026: Das "Galileo"-Haus der Zukunft: Wie wohnen wir im Jahr 2050?
Neugierig, wie Ihr Morgenritual im Jahr 2050 aussehen könnte? "Galileo" lädt Sie ein zu einer Wohn-Zeitreise in das wohl smarteste Gebäude Deutschlands! Zwei Testfamilien ziehen für 24 Stunden in ein Hightech-Haus voller Überraschungen ein: Sie öffnen Türen ohne Schlüssel, entdecken neuartige Gadgets wie kühlende Vorhänge, meistern Herausforderungen mit einer verrücktspielenden smarten Heizung und lassen ihre Koffer von der Haus-KI suchen.