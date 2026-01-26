Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Das "Galileo"-Haus der Zukunft: Wie wohnen wir im Jahr 2050?

ProSiebenFolge vom 26.01.2026
Das "Galileo"-Haus der Zukunft: Wie wohnen wir im Jahr 2050?

Das "Galileo"-Haus der Zukunft: Wie wohnen wir im Jahr 2050?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 26.01.2026: Das "Galileo"-Haus der Zukunft: Wie wohnen wir im Jahr 2050?

49 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Neugierig, wie Ihr Morgenritual im Jahr 2050 aussehen könnte? "Galileo" lädt Sie ein zu einer Wohn-Zeitreise in das wohl smarteste Gebäude Deutschlands! Zwei Testfamilien ziehen für 24 Stunden in ein Hightech-Haus voller Überraschungen ein: Sie öffnen Türen ohne Schlüssel, entdecken neuartige Gadgets wie kühlende Vorhänge, meistern Herausforderungen mit einer verrücktspielenden smarten Heizung und lassen ihre Koffer von der Haus-KI suchen.

