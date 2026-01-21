Roboter-Revolution: Der Neura HaushaltsroboterJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 21.01.2026: Roboter-Revolution: Der Neura Haushaltsroboter
25 Min. Ab 12
"Galileo" blickt hinter die Kulissen der deutschen Robotik-Entwicklung. In Metzingen arbeitet David Reger an Robotern, die unseren Alltag revolutionieren sollen. Wir testen ihre Fähigkeiten, entlarven irreführende Werbevideos und zeigen, warum Deutschland im globalen Roboter-Wettbewerb vorne mitspielen könnte. Sind intelligente Haushaltshelfer bald Realität?